"Макларен" прекратил сотрудничество с "Хондой" и будет использовать моторы "Рено"

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ТАСС, 15 сентября. Британская команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Макларен" расторгла контракт на поставку двигателей с "Хондой" и со следующего сезона будет использовать моторы "Рено". Об этом сообщает пресс-служба коллектива.
Контракт с французским производителем двигателей рассчитан на три года.
"Хонда" поставляла двигатели "Макларен" с 2015 года. В течение этого времени японские моторы неоднократно подвергались критике со стороны пилотов команды, в частности от двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо, который несколько раз сходил с дистанции из-за проблем с силовой установкой.
"Рено" имеет в "Формуле-1" собственную одноименную команду, а также поставляет моторы "Ред Булл" и "Торо Россо", сотрудничество с последней прекратится со следующего сезона.
"Макларен" в текущем сезоне занимает девятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 11 очков.