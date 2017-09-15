"Торо Россо" со следующего сезона "Формулы-1" будет использовать моторы "Хонда"

ТАСС, 15 сентября. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" со следующего сезона будет использовать моторы "Хонда". Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Соглашение с предыдущим поставщиком моторов - "Рено" будет расторгнуто по окончании нынешнего сезона.

"Рено" поставлял моторы "Торо Россо" в сезонах 2014, 2015 и 2017 гг. "Хонда" с 2015 года была мотористом команды "Макларен", о прекращении сотрудничества с которой было объявлено в пятницу.

В нынешнем сезоне "Торо Россо", за которую выступают россиянин Даниил Квят и испанец Карлос Сайнс-младший, занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея в активе 40 очков.