"Торо Россо" со следующего сезона "Формулы-1" будет использовать моторы "Хонда"

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ТАСС, 15 сентября. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" со следующего сезона будет использовать моторы "Хонда". Об этом сообщает пресс-служба коллектива.
Соглашение с предыдущим поставщиком моторов - "Рено" будет расторгнуто по окончании нынешнего сезона.
"Рено" поставлял моторы "Торо Россо" в сезонах 2014, 2015 и 2017 гг. "Хонда" с 2015 года была мотористом команды "Макларен", о прекращении сотрудничества с которой было объявлено в пятницу.
В нынешнем сезоне "Торо Россо", за которую выступают россиянин Даниил Квят и испанец Карлос Сайнс-младший, занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея в активе 40 очков.