Есмантович: ЦСКА не планировал приобретать игрока НХЛ Атанасиу

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. ЦСКА не вел переговоры с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги "Детройт" Андреасом Атанасиу. Об этом журналистам сообщил президент клуба Игорь Есмантович.

"Я уже говорил, что с этим игроком мы изначально переговоры не вели", - сказал Есмантович.

Форвард после окончания контракта с "Детройтом" является ограниченно свободным агентом.

Глава клуба также добавил, что армейцы пока не собираются расставаться с кем-то из игроков. В межсезонье ЦСКА пополнили 12 новых хоккеистов. "Мы пока больше приобретать никого не планируем, как и отдавать кого-то тоже", - отметил он.