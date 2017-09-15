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Есмантович: ЦСКА не планировал приобретать игрока НХЛ Атанасиу

Спорт
15 сентября, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Форвард после окончания контракта с "Детройтом" является ограниченно свободным агентом

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. ЦСКА не вел переговоры с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги "Детройт" Андреасом Атанасиу. Об этом журналистам сообщил президент клуба Игорь Есмантович.

"Я уже говорил, что с этим игроком мы изначально переговоры не вели", - сказал Есмантович.

Форвард после окончания контракта с "Детройтом" является ограниченно свободным агентом.

Глава клуба также добавил, что армейцы пока не собираются расставаться с кем-то из игроков. В межсезонье ЦСКА пополнили 12 новых хоккеистов. "Мы пока больше приобретать никого не планируем, как и отдавать кого-то тоже", - отметил он.

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