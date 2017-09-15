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"Адмирал" обыграл ЦСКА и прервал серию армейцев из девяти побед в чемпионате КХЛ

Спорт
15 сентября, 14:50 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Владивостока

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 15 сентября. Московский ЦСКА проиграл "Адмиралу" из Владивостока со счетом 1:3 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Армейцы не смогли продлить серию из девяти побед подряд.

В составе победителей отличились Максим Казаков (6-я минута), Вадим Краснослободцев (22) и Владимир Ткачев (24). У проигравших единственную шайбу забросил Сергей Шумаков (20).

ЦСКА потерпел второе поражение в текущем розыгрыше регулярного сезона. Ранее команда одержал девять побед подряд после проигрыша санкт-петербургскому СКА в стартовом матче сезона. Армейцы занимают второе место в таблице Западной конференции, в активе команды 23 очка после 11 игр. "Адмирал" поднялся с последнего на 12-е место на Востоке, набрав девять очков в 10 матчах.

В следующем матче 21 сентября ЦСКА в гостях сыграет с "Йокеритом" из Хельсинки. "Адмирал" 17 сентября на своем льду примет подмосковный "Витязь".

В другом матче пятницы братиславский "Слован" одержал в гостях победу над хабаровским "Амуром" (3:2).

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