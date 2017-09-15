Спортивная пара Забияко и Энберт победили на турнире в Италии по фигурному катанию

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ТАСС, 15 сентября. Российская спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт одержала победу на ежегодном турнире Кубок Ломбардии по фигурному катанию, который проходит в итальянском Бергамо.
По итогам произвольной программы спортсмены набрали 126,84 балла. По сумме короткой и произвольной программ в активе Забияко и Энберт 196,06 балла. Второе место заняли итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (124,73; 191,39), третьими также стали итальянские фигуристы Валентина Маркеи и Ондржей Готарек (119,5; 180,86). Другая российская пара Алиса Ефимова и Александр Коровин заняла шестое место в произвольной программе (104,16) и пятое по сумме двух программ (160,70).
В соревнованиях танцевальных пар россияне Алла Лобода и Павел Дрозд занимают второе место после короткого танца, по итогам которого они набрали 63,34 балла. Лидируют в танцах итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри (70,26). Третьи - американцы Эллиана Погребински и Алекс Бенуа (61,36).
Произвольная программа в соревнованиях танцевальных пар пройдет в субботу.
Позднее в пятницу определятся медалистки в женском одиночном катании.