СКА получит от КХЛ 40,4 млн рублей за прошедший сезон, ЦСКА - 25,5 млн рублей

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ТАСС, 15 сентября. Малый совет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил распределение доходов между клубами, полученных от продажи телевизионных прав в прошедшем сезоне. Данные опубликованы на официальном сайте лиги.
По итогам прошедшего сезона КХЛ выплатит клубам около 252 млн рублей. Впервые лига начала распределять доходы от ТВ-прав между командами в сезоне-2014/15. Тогда общая сумма выплат составила 114 млн рублей, а в сезоне-2015/16 - 243 млн рублей.
Деньги между клубами распределяются согласно трем принципам. В первую очередь каждый клуб получает по три миллиона за участие в чемпионате КХЛ, на что уходит 40% от общей суммы. Затем 30% от общей суммы распределяются согласно принципу телевизионного спроса, исходя из которого команды получат от 538 тыс. до 8,3 млн. 30% денег лига распределяет между клубами по спортивному принципу, учитывая выступления команд в регулярном сезоне и плей-офф.
Также лига приняла решение распределить дополнительно 100 млн рублей.
Больше всех от КХЛ получил действующий обладатель Кубка Гагарина санкт-петербургский СКА - 40 миллионов 456 тысяч рублей. Московский ЦСКА, который победил в регулярном чемпионате, заработал 25 миллионов 599 тысяч. Финалист Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" получил 23 миллиона 210 тысяч.
Меньше всего от лиги досталось новокузнецкому "Металлургу", который в нынешнем сезоне не принимает участия в чемпионате КХЛ (5,8 млн), и ханты-мансийской "Югре" (5,8 млн).