ВФЛА завершила расследование по деятельности наказанных за допинг тренеров

ТАСС, 15 сентября. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) завершила расследование относительно деятельности тренеров, получивших дисквалификации или отстранения за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также отмечается, что ВФЛА направила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) пояснения по выводам из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по допингу в России.

"Все случаи нарушения тренерами требований о дисквалификации или временном отстранении были расследованы, приняты меры для недопущения подобного впредь и направлен подробный анализ правовых и практических причин подобных нарушений в рабочую группу IAAF, - говорится в сообщении. - Также в IAAF направлены пояснения ВФЛА по выводам доклада Макларена, ответы на поступившие запросы о рассматриваемых дисциплинарных делах в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), информация о проведенных в последнее время организационных мероприятиях и медиа- кампании "За чистый спорт" с участием ведущих спортсменов и тренеров".

Ранее сообщалось, что рабочая группа IAAF по восстановлению ВФЛА считает, что отстраненные за допинговые нарушения тренеры Виктор Чегин и Владимир Казарин продолжают работать со спортсменами. При этом глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявлял, что эта информация не соответствует действительности. Чегин и Казарин были пожизненно отстранены от деятельности, связанной с легкой атлетикой

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда, поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен. Последний раз рабочая группа встречалась с руководством ВФЛА 13 июня. 31 июля Андерсен представил совету IAAF очередной доклад, в котором отметил, что ВФЛА хотя и сделало значительный прогресс на пути восстановления в своих правах, но пока не достойно возвращения по причине невыполнения ряда оставшихся критериев.