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ВФЛА завершила расследование по деятельности наказанных за допинг тренеров

Спорт
15 сентября, 16:49 UTC+3 ТАСС

ВФЛА направила в IAAF пояснения по выводам из доклада независимой комиссии WADA по допингу в России

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ТАСС, 15 сентября. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) завершила расследование относительно деятельности тренеров, получивших дисквалификации или отстранения за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также отмечается, что ВФЛА направила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) пояснения по выводам из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по допингу в России.

"Все случаи нарушения тренерами требований о дисквалификации или временном отстранении были расследованы, приняты меры для недопущения подобного впредь и направлен подробный анализ правовых и практических причин подобных нарушений в рабочую группу IAAF, - говорится в сообщении. - Также в IAAF направлены пояснения ВФЛА по выводам доклада Макларена, ответы на поступившие запросы о рассматриваемых дисциплинарных делах в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), информация о проведенных в последнее время организационных мероприятиях и медиа- кампании "За чистый спорт" с участием ведущих спортсменов и тренеров".

Ранее сообщалось, что рабочая группа IAAF по восстановлению ВФЛА считает, что отстраненные за допинговые нарушения тренеры Виктор Чегин и Владимир Казарин продолжают работать со спортсменами. При этом глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявлял, что эта информация не соответствует действительности. Чегин и Казарин были пожизненно отстранены от деятельности, связанной с легкой атлетикой

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда, поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен. Последний раз рабочая группа встречалась с руководством ВФЛА 13 июня. 31 июля Андерсен представил совету IAAF очередной доклад, в котором отметил, что ВФЛА хотя и сделало значительный прогресс на пути восстановления в своих правах, но пока не достойно возвращения по причине невыполнения ряда оставшихся критериев.

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