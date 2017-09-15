Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам года

Первая футбольная секция для детей с особенностями развития открылась на УралеСпорт 15 сентября, 17:16
Фотовыставка "Такой разный Северный Кавказ" откроется перед ТАССНовости агентства 15 сентября, 17:16
Вышли в плюс: 120 млн рублей прибыли за сезон и другие итоги совета директоров КХЛСпорт 15 сентября, 17:14
УЕФА: Смолов дисквалифицирован за несогласие с решением арбитраСпорт 15 сентября, 17:12
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метроМеждународная панорама 15 сентября, 17:11
Объявлены победители PROBA ICCO Global PR Awards 2017Новости партнеров 15 сентября, 17:09
Набиуллина назвала предпосылки для возможного повышения рейтинга РФЭкономика и бизнес 15 сентября, 17:04
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам годаСпорт 15 сентября, 17:03
Вадим Репин: "Русские Сезоны" стали чем-то совершенно уникальнымНовости партнеров 15 сентября, 16:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 сентября. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене включена в число претендентов на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам года. Об этом сообщается в Twitter Европейской ассоциации легкой атлетики.
Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на мировом первенстве по легкой атлетике в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира. Также она победила на "Бриллиантовой лиге", выиграв 18-й турнир в сезоне подряд.
На звание лучшей легкоатлетки года претендуют еще девять спортсменок. Семь из них являются золотыми медалистками чемпионата мира в Лондоне: португальская спортсменка Инес Энрикес, победившая в спортивной ходьбе на 50 км, хорватская метательница диска Сандра Перкович, голландская бегунья Дафне Схипперс (200 м), чешская копьеметательница Барбора Шпотакова, греческая прыгунья с шестом Екатерине Стефаниди, бельгийская семиборка Нафиссату Тиам и польская метательница молота Анита Володарчик.
Кроме того в число номинанток попали венгерка Анита Мартон, которая выиграла в Лондоне серебро в толкании ядра, и итальянка Антонелла Пальмизано, выигравшая Кубок Европы по спортивной ходьбе и бронзу чемпионата мира на дистанции 20 км.
Ласицкене трижды номинировалась в течение года на звание лучшей легкоатлетки месяца в Европе: в июне, в июле и в августе.
RT to vote for Mariya Lasitskene as your female European Athlete of the Year!— European Athletics (@EuroAthletics) 15 сентября 2017 г.
Lasitskene retained her world high jump title in London. pic.twitter.com/cobvkdUV1a