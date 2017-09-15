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Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам года

Спорт
15 сентября, 17:03 UTC+3 ТАСС

Ласицкене победила на чемпионате мира в Лондоне и в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Николай Галкин/ТАСС

ТАСС, 15 сентября. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене включена в число претендентов на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам года. Об этом сообщается в Twitter Европейской ассоциации легкой атлетики.

Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на мировом первенстве по легкой атлетике в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира. Также она победила на "Бриллиантовой лиге", выиграв 18-й турнир в сезоне подряд.

На звание лучшей легкоатлетки года претендуют еще девять спортсменок. Семь из них являются золотыми медалистками чемпионата мира в Лондоне: португальская спортсменка Инес Энрикес, победившая в спортивной ходьбе на 50 км, хорватская метательница диска Сандра Перкович, голландская бегунья Дафне Схипперс (200 м), чешская копьеметательница Барбора Шпотакова, греческая прыгунья с шестом Екатерине Стефаниди, бельгийская семиборка Нафиссату Тиам и польская метательница молота Анита Володарчик.

Кроме того в число номинанток попали венгерка Анита Мартон, которая выиграла в Лондоне серебро в толкании ядра, и итальянка Антонелла Пальмизано, выигравшая Кубок Европы по спортивной ходьбе и бронзу чемпионата мира на дистанции 20 км.

Ласицкене трижды номинировалась в течение года на звание лучшей легкоатлетки месяца в Европе: в июне, в июле и в августе.

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