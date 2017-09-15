Комиссия Шмида не будет оглашать фамилии лиц, помогающих расследованию по допингу в РФ

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида, которая изучает причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами, не будет раскрывать людей, помогающих расследованию. Об этом говорится в отчете комиссии, зачитанном в ходе 131-й сессии МОК в Лиме.

"На этом этапе расследование еще не завершено, - сказано в докладе. - Поэтому никакой подробной информации раскрыто быть не может. С прошлой сессии МОК в Рио-де-Жанейро дисциплинарная комиссия провела большое количество слушаний и переписывалась с лицами, которые предоставили факты относительно общего положения дел в России. По причине конфиденциальности список этих лиц не может быть разглашен".

"На данном этапе очень сложно определить конкретные сроки, однако исполком МОК попросил представить результаты до Олимпиады в Пхенчхане", - также говорится в докладе.

Две комиссии МОК на основе доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном ведут собственное расследование. Одна, которой руководит швейцарец Денис Освальд, занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014, вторая, которой управляет Шмид, расследует обвинения в адрес российских чиновников.