СКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в овертайме "Металлург"

ТАСС, 15 сентября. Санкт-петербургский СКА победил магнитогорский "Металлург" в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

За хозяев шайбы забросили Виктор Тихонов (11-я минута), Евгений Кетов (34), Павел Дацюк (38) и Патрик Херсли (63). У гостей заброшенными шайбами отметились Сергей Мозякин (27, 46) и Никита Пивцакин (60).

СКА лидирует в Западной конференции с 30 очками. "Металлург" занимает второе место в Восточной конференции с 19 очками. Для клуба из Санк-Петербурга эта победа стала 11-й подряд в нынешнем сезоне. Петербургский клуб выиграл все матчи с начала чемпионата.

В следующем матче СКА примет челябинский "Трактор", "Металлург" в гостях встретится с минским "Динамо". Обе игры состоятся 17 сентября.

В другом матче дня минское "Динамо" уступило екатеринбургскому "Автомобилисту" (1:3).