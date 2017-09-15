Российская фигуристка Загитова победила на турнире в Италии

ТАСС, 15 сентября. Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей ежегодного турнира Кубок Ломбардии, который проходит в итальянском Бергамо.

Загитова набрала 218,46 балла по сумме двух программ. В четверг она показала третий результат в короткой программе (71,29), а в пятницу стала лучшей в произвольной программе (147,17).

Второе место заняла японка Вакаба Хигути (217,63). Третьей стала итальянка Каролина Костнер (198,36). Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева заняла шестое место (184,75).

15-летняя Загитова является чемпионкой мира 2017 года среди юниоров и победительницей финала юниорской серии Гран- при прошлого сезона. На чемпионате России в 2017 году Загитова завоевала серебро, проиграв Евгении Медведевой.

20-летняя Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, чемпионкой Европы 2015 года, победительницей финала серии Гран-при в сезоне-2014/15. Также она выигрывала чемпионат России в 2013 году.