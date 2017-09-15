Российская фигуристка Загитова победила на турнире в Италии

СМИ: итальянская федерация футбола просит отстранить президента "Ювентуса" на 2,5 годаСпорт 15 сентября, 23:05
Сдержанный оптимизм: МОК пока не видит оснований не пускать сборную России на Игры-2018Спорт 15 сентября, 23:00
Тренер: хоккеист Терещенко проведет первый матч за московское "Динамо" 21 сентябряСпорт 15 сентября, 22:35
Российская фигуристка Загитова победила на турнире в ИталииСпорт 15 сентября, 22:17
СКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в овертайме "Металлург"Спорт 15 сентября, 22:15
ИГ взяло ответственность за взрыв в лондонском метроМеждународная панорама 15 сентября, 22:05
"Нафтогаз" заявил об отказе Siemens поставлять оборудование на Украину из-за заказов в РФЭкономика и бизнес 15 сентября, 21:57
Московское "Динамо" победило "Ладу" в матче чемпионата КХЛСпорт 15 сентября, 21:53
В ВВС США не подтвердили, что в Неваде разбился истребитель производства РФПроисшествия 15 сентября, 21:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 сентября. Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей ежегодного турнира Кубок Ломбардии, который проходит в итальянском Бергамо.
Загитова набрала 218,46 балла по сумме двух программ. В четверг она показала третий результат в короткой программе (71,29), а в пятницу стала лучшей в произвольной программе (147,17).
Второе место заняла японка Вакаба Хигути (217,63). Третьей стала итальянка Каролина Костнер (198,36). Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева заняла шестое место (184,75).
15-летняя Загитова является чемпионкой мира 2017 года среди юниоров и победительницей финала юниорской серии Гран- при прошлого сезона. На чемпионате России в 2017 году Загитова завоевала серебро, проиграв Евгении Медведевой.
20-летняя Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, чемпионкой Европы 2015 года, победительницей финала серии Гран-при в сезоне-2014/15. Также она выигрывала чемпионат России в 2013 году.