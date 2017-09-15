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СМИ: итальянская федерация футбола просит отстранить президента "Ювентуса" на 2,5 года

Спорт
15 сентября, 23:05 UTC+3 ТАСС

Андреа Аньелли обвиняется в махинациях с продажей билетов и связях со спекулянтами

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Андреа Аньелли

Андреа Аньелли

© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

ТАСС, 15 сентября. Прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) попросила отстранить президента "Ювентуса" Андреа Аньелли на 2,5 года за подозрение в реализации билетов представителям фанатских группировок, связанных с преступной деятельностью. Об этом сообщает издание Gazetta dello Sport.

Аньелли обвиняется в нарушении двух статей кодекса FIGC: махинации с продажей билетов и связи со спекулянтами.

Прокурор FIGC Джузеппе Пекораро также требует штраф для Аньелли в размере €50 тыс. и штраф в €300 тыс. для "Ювентуса". Также Пекораро требует проведения двух матчей для клуба без зрителей.

Адвокат Аньелли Франко Коппи будет пытаться полностью оправдать своего клиента: "Прокуратура FIGC делает свою работу, но мы будем противостоять аргументам обвинения. Мы не привыкли делать прогнозы. Месяц или пожизненное наказание - все будет так, как будет", - заявил Коппи.

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