СМИ: итальянская федерация футбола просит отстранить президента "Ювентуса" на 2,5 года

Сборная России по баскетболу не смогла выйти в финал чемпионата ЕвропыСпорт 15 сентября, 23:25
СМИ: итальянская федерация футбола просит отстранить президента "Ювентуса" на 2,5 годаСпорт 15 сентября, 23:05
Сдержанный оптимизм: МОК пока не видит оснований не пускать сборную России на Игры-2018Спорт 15 сентября, 23:00
Тренер: хоккеист Терещенко проведет первый матч за московское "Динамо" 21 сентябряСпорт 15 сентября, 22:35
Российская фигуристка Загитова победила на турнире в ИталииСпорт 15 сентября, 22:17
СКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в овертайме "Металлург"Спорт 15 сентября, 22:15
ИГ взяло ответственность за взрыв в лондонском метроМеждународная панорама 15 сентября, 22:05
"Нафтогаз" заявил об отказе Siemens поставлять оборудование на Украину из-за заказов в РФЭкономика и бизнес 15 сентября, 21:57
Московское "Динамо" победило "Ладу" в матче чемпионата КХЛСпорт 15 сентября, 21:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 сентября. Прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) попросила отстранить президента "Ювентуса" Андреа Аньелли на 2,5 года за подозрение в реализации билетов представителям фанатских группировок, связанных с преступной деятельностью. Об этом сообщает издание Gazetta dello Sport.
Аньелли обвиняется в нарушении двух статей кодекса FIGC: махинации с продажей билетов и связи со спекулянтами.
Прокурор FIGC Джузеппе Пекораро также требует штраф для Аньелли в размере €50 тыс. и штраф в €300 тыс. для "Ювентуса". Также Пекораро требует проведения двух матчей для клуба без зрителей.
Адвокат Аньелли Франко Коппи будет пытаться полностью оправдать своего клиента: "Прокуратура FIGC делает свою работу, но мы будем противостоять аргументам обвинения. Мы не привыкли делать прогнозы. Месяц или пожизненное наказание - все будет так, как будет", - заявил Коппи.