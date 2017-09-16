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Всероссийский день бега "Кросс нации" пройдет в субботу

Спорт
16 сентября, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

Участниками во всех регионах России станут более 1,5 млн человек

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Традиционный всероссийский день бега "Кросс нации" пройдет в субботу во всех регионах страны. Участниками легкоатлетических забегов по всей России станут более 1,5 млн человек.

Центральный старт соревнований состоится в Москве, он будет дан на территории парка "Тушинский" на улице Вилиса Лациса в Северо-западном округе столицы. Забег пройдет под девизом "За здоровьем в парки и спортплощадки". В программе мероприятий пройдут массовый забег на дистанцию 1000 метров, а также забеги для определенных возрастных групп на дистанции 500, 1000, 1500, 3000 и 6000 метров.

По словам главы департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева, мероприятие пройдет на самом высоком уровне. "Москвичи тоже любят спорт, они доказывали это своим примером неоднократно. Думаю, все будут довольны, главное, чтобы погода не подвела", - отметил он. Участником центрального старта "Кросса нации" станет министр спорта РФ Павел Колобков.

Как отметила глава Федерации легкой атлетики Москвы Светлана Мастеркова, организаторы работают над совершенствованием программы праздника в столице. "Это будет уникальное мероприятие, которое пройдет в 11 административных округах города", - отметила двукратная олимпийская чемпионка в беге на средние дистанции.

Кросс в 84 регионах

В нынешнем году о готовности принять участие в "Кроссе нации" заявили в 84 регионах страны. В Санкт-Петербурге забег пройдет на день позже, чем во всех остальных субъектах. Забег состоится 17 сентября. На старт выйдут 20 тыс. жителей города.

"Кросс нации" - масштабное спортивное мероприятие на территории России. Впервые забеги состоялись в 2004 году. Победители и призеры в своих возрастных группах будут награждены грамотами, медалями и ценными подарками (дополнительно победители награждаются памятными кубками). Также памятными призами от спонсоров и партнеров будут отмечены участники в различных номинациях.

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