Базаревич: сборной России на Евробаскете-2017 можно гордиться

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СТАМБУЛ /Турция/, 16 сентября. /ТАСС/. Болельщики могут гордиться выступлением сборной России по баскетболу на чемпионате Европы 2017 года. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Сергей Базаревич.
Российские баскетболисты не смогли выйти в финал Евробаскета, уступив в полуфинале команде Сербии со счетом 79:87.
"Сербы отлично играли. Мы как команда, и все, кто нас поддерживал, можем гордиться этими игроками. Были в одном броске от того, чтобы выйти вперед, - сказал Базаревич. - Мы верили, что можем вернуться, и сделали это на самом деле".
В воскресенье сборная России сыграет с испанцами в матче за бронзу.
"У всех, кто проигрывает в полуфинале, разочарование велико. Но медалей у нас не было давно (с 2011 года - прим. ТАСС), - сказал тренер. - Испанцы помогли словенцам, проведя свой худший матч на турнире. Вряд ли они будут такими же вальяжными с нами".