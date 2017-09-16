Чемпионат России по дзюдо стартует в Нальчике

ТАСС, 16 сентября. Чемпионат России по дзюдо стартует в субботу в Нальчике. Турнир пройдет в течение четырех дней, будут разыграны медали в личном первенстве, а также в командных соревнованиях среди федеральных округов.

На чемпионате России в Нальчике определятся победители в 16 весовых категориях (по восемь у мужчин и женщин), а также сильнейшая региональная сборная. Квоты на чемпионат страны разыгрывались на прошлогоднем турнире в Хабаровске, по итогам которого самые большие команды (по шесть участников) в мужском турнире будут у Северного Кавказа и Урала, у женщин - Урала и Поволжья. Остальные регионы могут выставить на чемпионат России от двух до четырех спортсменов.

16-18 сентября на татами УСК "Гладиатор" будут разыграны медали в личном первенстве. В субботу будут соревноваться спортсмены двух легких категорий у мужчин - 60 и 66 кг, и трех средних и тяжелых у женщин - 70, 78 и свыше 78 кг. Во второй день турнира пройдут поединки в весе 73 и 81 кг (мужчины) и 57 и 63 кг (женщины), в понедельник определятся чемпионы и призеры в категориях 90, 100 и свыше 100 кг у мужчин, 48 и 52 кг - у женщин.

19 сентября на татами выйдут сборные федеральных округов, которые разыграют главный командный трофей чемпионата. Начинаться соревнования будут ежедневно в 10:00 часов, финальный блок стартует в 17:00.

В Нальчике выступит серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в тяжелой весовой категории Александр Михайлин, который рассчитывает выиграть 11-й чемпионат страны. 38-летний дзюдоист напомнил, что поставил перед собой задачу дойти до Игр в Токио и снова встретиться с олимпийским чемпионом Тедди Ринером из Франции, которому проиграл в финале Олимпиады-2012.

Столица Кабардино-Балкарии принимает чемпионат России во второй раз - впервые соревнования такого уровня прошли в Нальчике в 2009 году. В 2010 году здесь состоялось юношеское первенство страны, в 2008 и 2016 годах - молодежное, а также всероссийские клубные соревнования в 2015 году.