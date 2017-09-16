Карен Хачанов победил венгра Балажа в матче Кубка Дэвиса по теннису

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ТАСС, 16 сентября. Карен Хачанов победил Аттилу Балажа во второй встрече матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса по теннису между сборными России и Венгрии, проходящем в Будапеште.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 7:6 (14:12), 6:1 в пользу Хачанова. Общий счет в матче до трех побед стал 1-1.
В Мировой группе выступают 16 команд, и проигравшие в 1/8 финала сборные вынуждены проводить матчи за сохранение места в элите. В феврале сборная России уступила команде Сербии со счетом 1-4, получив в соперники по стыковым матчам одного из победителей турнира в европейско- африканской группе - сборную Венгрии.
Матч Россия - Венгрия завершится 17 сентября.