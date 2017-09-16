Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карен Хачанов победил венгра Балажа в матче Кубка Дэвиса по теннису

Спорт
16 сентября, 0:22 UTC+3 ТАСС

Сборная России сравняла счет в матче до трех побед

Поделиться
Материал из 1 страницы
Карен Хачанов

Карен Хачанов

©  Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 16 сентября. Карен Хачанов победил Аттилу Балажа во второй встрече матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса по теннису между сборными России и Венгрии, проходящем в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 7:6 (14:12), 6:1 в пользу Хачанова. Общий счет в матче до трех побед стал 1-1.

В Мировой группе выступают 16 команд, и проигравшие в 1/8 финала сборные вынуждены проводить матчи за сохранение места в элите. В феврале сборная России уступила команде Сербии со счетом 1-4, получив в соперники по стыковым матчам одного из победителей турнира в европейско- африканской группе - сборную Венгрии.

Матч Россия - Венгрия завершится 17 сентября.

Смотрите также

Российские теннисисты сыграют с венграми за место в Мировой группе Кубка Дэвиса

Россиянин Рублев проиграл венгру Фучовичу в матче Кубка Дэвиса

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Нафтогаз" заявил об отказе Siemens поставлять оборудование на Украину из-за заказов в РФ
2
Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН
3
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
4
СМИ: в США потерпел катастрофу истребитель Су-27
5
Белый дом: предложения США по реформам в ООН поддержали 120 государств
6
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
7
ИГ взяло ответственность за взрыв в лондонском метро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама