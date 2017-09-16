"Салават Юлаев" победил "Спартак" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 16 сентября. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Спартака" отличились Анатолий Никонцев (11-я и 59-я минуты), Игорь Мирнов (23), Артем Воронин (41). За "Салават Юлаев" шайбы забросили Игорь Макаров (1), Денис Куляш (7), Теему Хартикайнен (9), Линус Умарк (16), Денис Кокарев (55). Для Хартикайнена шайба в этом матче стала 70-й в КХЛ.

Перед матчем состоялось символическое вбрасывание, которое провел художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков.

"Салават Юлаев" лидирует в Восточной конференции с 21 очком в 10 матчах. "Спартак" занимает 12-е место на Западе с 10 очками 11 матчах.

В следующем матче 18 сентября "Салават Юлаев" примет череповецкую "Северсталь". "Спартак" 21 сентября дома сыграет с владивостокским "Адмиралом".

Особый гость нашего матча - Владимир Спиваков. Почетный гражданин Уфы, народный артист СССР и Республики Башкортостан, Лауреат государственной премии России, «Артист мира» и посол доброй воли ЮНЕСКО, художественный руководитель и главный дирижёр Национального филармонического оркестра России. #СЮЛСПР #HCSalavat #хоккейнаястолица #зеленыйтебеклицу #ХКСалаватЮлаев #ХКСЮ #Уфа #KHL #КХЛ #КХЛ10 #живихоккеем Публикация от ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) Сен 16 2017 в 6:11 PDT