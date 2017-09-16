Футболист "Штутгарта" Гентнер получил перелом лицевых костей в матче чемпионата Германии

ТАСС, 16 сентября. Капитан футбольного клуба "Штутгарт" Кристиан Гентнер получил сотрясение мозга и перелом лицевых костей в матче чемпионата Германии против "Вольфсбурга". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встреча прошла в субботу и завершилась домашней победой "Штутгарта" со счетом 1:0.

За несколько минут до конца матча 32-летний Гентнер столкнулся с вратарем "Вольфсбурга" Куном Кастелсом, упал и не смог самостоятельно покинуть поле. Футболиста доставили в больницу, где он будет прооперирован в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне Гентнер провел пять матчей, результативными действиями не отметился.