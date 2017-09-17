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Футбольный матч MLS "Атланта" - "Орландо" побил рекорд посещаемости

Спорт
17 сентября, 3:19 UTC+3 ТАСС

Игру регулярного чемпионата североамериканской Главной лиги футбола на арене Mercedes-Benz Stadium в Атланте посетило 70 425 зрителей

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Болельщики футбольного клуба "Атланта"

Болельщики футбольного клуба "Атланта"

© AP Photo/John Raoux

ТАСС, 17 сентября. Матч регулярного чемпионата североамериканской Главной лиги футбола (МLS) между "Атлантой" и "Орландо" стал самым посещаемым в истории, за игрой на арене Mercedes-Benz Stadium в Атланте (штат Джорджия) наблюдало 70 425 зрителей.

Матч завершился со счетом 3:3. Хет-триком в составе "Атланты" отметился венесуэльский форвард Джозеф Мартинес. В составе "Орландо" отличились Кайл Ларин и дважды Дом Дуайер.

Данная игра стала самой посещаемой в истории регулярных чемпионатов MLS. Предыдущий рекорд принадлежал матчу между "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Нью-Йорк Метро Старз", который 13 апреля 1996 года на стадионе Rose Bowl в Пасадене (штат Калифорния) посетило 69 255 зрителей.

"Атланта" провела вторую игру на арене Mercedes-Benz Stadium, которая была открыта в августе. Стадион вмещает 71 тыс. зрителей.

В плей-офф MLS самый посещаемый матч был сыгран 20 октября 2002 года, когда на финал Кубка MLS между "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Нью-Инглэнд Революшн" на арену Gillette Stadium в Фоксборо (штат Массачусетс) пришло 61 316 зрителей. "Лос-Анджелес" обыграл соперников со счетом 1:0, "золотой гол" во втором овертайме забил Карлос Руис, принеся своему клубу первую победу в Кубке MLS.

В текущем сезоне "Атланта" занимает пятое место в Восточной конференции, имея в активе 43 очка после 27 матчей. "Орландо" идет на девятой строчке с 35 очками после 29 игр.

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