Пилот "Формулы-1" Перес продлил контракт с командой "Форс Индия"

ТАСС, 17 сентября. Мексиканец Серхио Перес продлил контракт с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Форс Индия". Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

I'm very happy to announce that I'll continue driving for @ForceIndiaF1 in 2018! Let's go for more success! https://t.co/gGq8i1z4VH pic.twitter.com/sHmjdD01rD — Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 17, 2017

"Счастлив сообщить, что продолжу выступать в составе "Форс Индия" в сезоне 2018 года", - написал Перес.

Перес выступает в "Формуле-1" с 2011 года. Пилотом "Форс Индии" мексиканский гонщик является с 2014 года. В текущем сезоне чемпионата мира 27-летний гонщик занимает седьмое место в общем зачете, имея в своем активе 58 очков.