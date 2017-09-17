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Пилот "Формулы-1" Перес продлил контракт с командой "Форс Индия"

Спорт
17 сентября, 12:46 UTC+3 ТАСС

В текущем сезоне чемпионата мира 27-летний гонщик занимает седьмое место в общем зачете

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ТАСС, 17 сентября. Мексиканец Серхио Перес продлил контракт с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Форс Индия". Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

"Счастлив сообщить, что продолжу выступать в составе "Форс Индия" в сезоне 2018 года", - написал Перес.

Перес выступает в "Формуле-1" с 2011 года. Пилотом "Форс Индии" мексиканский гонщик является с 2014 года. В текущем сезоне чемпионата мира 27-летний гонщик занимает седьмое место в общем зачете, имея в своем активе 58 очков.

 

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