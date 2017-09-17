Пилот "Формулы-1" Перес продлил контракт с командой "Форс Индия"

Мелесек Тсегайе Бейене из Эфиопии победила на Пекинском марафонеСпорт 17 сентября, 12:56
"СКА-Хабаровск" и "Ахмат" сыграли вничью в матче чемпионата РоссииСпорт 17 сентября, 12:55
Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева находится в стационаре после аварииСпорт 17 сентября, 12:25
Яхтсмены впервые прошли под аркой Крымского мостаОбщество 17 сентября, 12:02
СМИ: туристический автобус перевернулся в АнтальеПроисшествия 17 сентября, 11:58
Космический грузовик Dragon компании SpaceX покинул МКСКосмос 17 сентября, 11:56
Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева попала в ДТП под КрасноярскомПроисшествия 17 сентября, 11:41
Матвиенко: мировое спортивное сообщество должно запретить политические игры вокруг спортаСпорт 17 сентября, 11:28
Матвиенко считает ущербным призыв 17 антидопинговых агентств не допустить РФ на Игры-2018Спорт 17 сентября, 11:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 сентября. Мексиканец Серхио Перес продлил контракт с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Форс Индия". Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.
I'm very happy to announce that I'll continue driving for @ForceIndiaF1 in 2018! Let's go for more success! https://t.co/gGq8i1z4VH pic.twitter.com/sHmjdD01rD— Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 17, 2017
"Счастлив сообщить, что продолжу выступать в составе "Форс Индия" в сезоне 2018 года", - написал Перес.
Перес выступает в "Формуле-1" с 2011 года. Пилотом "Форс Индии" мексиканский гонщик является с 2014 года. В текущем сезоне чемпионата мира 27-летний гонщик занимает седьмое место в общем зачете, имея в своем активе 58 очков.