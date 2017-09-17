Филатов: выступление российских шахматистов на Кубке мира можно назвать нормальным

СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские гроссмейстеры показали нормальные результаты на Кубке мира по шахматам, который проходит в Тбилиси. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов.

В воскресенье россиянин Петр Свидлер сыграл вничью черными и проиграл белыми фигурами французу Максиму Вашье- Лаграву на тай-брейке четвертьфинала Кубка мира. Таким образом, все российские гроссмейстеры завершили выступление на турнире.

"Выступление наших шахматистов можно назвать нормальным. Это спорт, никакой трагедии точно нет, всякое бывает. Порадовала молодежь, которая прогрессирует, она продемонстрировала, что способна обыгрывать опытных гроссмейстеров", - сказал Филатов.

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Соревнования в Тбилиси завершатся 27 сентября.