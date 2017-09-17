Шайков: победа в Евролиге поможет сборной России по пляжному футболу при отборе на ЧМ

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа в розыгрыше Евролиги-2017 станет залогом успешного прохождения отбора на чемпионат мира 2019 года для сборной России по пляжному футболу. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный чемпион мира в составе российской команды Егор Шайков.

В воскресенье российские футболисты обыграли в финале сборную Португалии со счетом 3:1 и стали победителями Евролиги.

"Состав был обновлен из-за травм [Алексея] Макарова и [Дмитрия] Шишина, но люди в сборной пусть и не имеют большого опыта игры за эту команду, однако знают, что делать, все сыграли хорошо. Отлично сыграл [вратарь] Максим Чужков, он провел великолепный сезон, очень рад за него. Стабильную игру показал Артур Папортный, забивший очень важные голы на турнире", - сказал Шайков.

"С португальцами была закрытая игра, нам очень помогла слаженная игра в обороне. Ребята молодцы, слаженно отыграли от первой до последней минуты. Такая победа станет залогом уже на следующий год, на отбор к чемпионату мира. Дай бог, чтобы сохранился состав и игра, тогда, надеюсь, сборная сможет выйти на мундиаль", - добавил он.

Сборная России, которая является двукратным чемпионом мира, становилась победителем Евролиги в 2009, 2011, 2013 и 2014 годах.