Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шайков: победа в Евролиге поможет сборной России по пляжному футболу при отборе на ЧМ

Спорт
17 сентября, 21:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В воскресенье россияне обыграли португальцев в финале турнира со счетом 3:1 и в пятый раз стали победителями Евролиги

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа в розыгрыше Евролиги-2017 станет залогом успешного прохождения отбора на чемпионат мира 2019 года для сборной России по пляжному футболу. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный чемпион мира в составе российской команды Егор Шайков.

В воскресенье российские футболисты обыграли в финале сборную Португалии со счетом 3:1 и стали победителями Евролиги.

"Состав был обновлен из-за травм [Алексея] Макарова и [Дмитрия] Шишина, но люди в сборной пусть и не имеют большого опыта игры за эту команду, однако знают, что делать, все сыграли хорошо. Отлично сыграл [вратарь] Максим Чужков, он провел великолепный сезон, очень рад за него. Стабильную игру показал Артур Папортный, забивший очень важные голы на турнире", - сказал Шайков.

"С португальцами была закрытая игра, нам очень помогла слаженная игра в обороне. Ребята молодцы, слаженно отыграли от первой до последней минуты. Такая победа станет залогом уже на следующий год, на отбор к чемпионату мира. Дай бог, чтобы сохранился состав и игра, тогда, надеюсь, сборная сможет выйти на мундиаль", - добавил он.

Сборная России, которая является двукратным чемпионом мира, становилась победителем Евролиги в 2009, 2011, 2013 и 2014 годах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
16
Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBC
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Это недопустимо": "Спартак" не удержал преимущество в матче с "Тосно"
2
Сборная России обыграла португальцев в финале Евролиги по пляжному футболу
3
Хейли: КНДР будет уничтожена, если продолжит "безрассудное поведение"
4
Суд арестовал полицейских в Петербурге по делу о превышении полномочий
5
Слепцова рассказала, что Медведцева чувствует себя нормально после ДТП
6
Саакашвили хочет 17 октября собрать в Киеве митинг и объявить требования по реформе власти
7
Минздрав предлагает изменить оплату больничных родителям, отказавшимся прививать детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама