Сборная России завоевала девять медалей на ЧМ по стрельбе из лука среди лиц с ПОДА

ТАСС, 17 сентября. Российская команда завоевала девять медалей (две золотые, четыре серебряные и три бронзовые) на чемпионате мира по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который проходил в Пекине.

Мужская сборная России в составе Сергея Хутакова, Антона Зяпаева и Кирилла Смирнова стала победителем в командном турнире в стрельбе из классического лука. Серебро завоевала женская команда в составе Светланы Баранцевой, Маргариты Сидоренко и Ирины Баторовой. В дисциплине W1 второй стала мужская сборная в составе Игоря Мешкова, Константина Донского и Александра Дорофеева и микст-команда (Елена Крутова, Игорь Мешков). Бронза в классическом луке у Зяпаева, в дисциплине W1 - у Донского, в миксте Степанида Артахинова и Иван Козлов выиграли золото в стрельбе из блочного лука. Татьяна Андриевская стала серебряным призером в индивидуальной турнире в стрельбе из блочного лука и вместе с Юлией Алексеевой и Степанидой Артахиновой завоевала бронзу в командном турнире.

На чемпионате мира 2016 года россияне завоевали две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.