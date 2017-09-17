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Словенец Горан Драгич признан самым ценным игроком Евробаскета

Спорт
17 сентября, 23:49 дата обновления: 18 сентября, 0:00 UTC+3 СТАМБУЛ /Турция/ 17, сентября. /ТАСС

Разыгрывающий защитник стал самым результативным игроком финального матча против сербов, набрав 35 очков

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Сербский баскетболист Горан Драгич

Сербский баскетболист Горан Драгич

© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /ТАСС/. Разыгрывающий защитник сборной Словении Горан Драгич назван самым ценным игроком чемпионата Европы по баскетболу, который завершился в Стамбуле.

Сборная Словении впервые в истории стала чемпионом Европы, обыграв в воскресенье в финале турнира команду Сербии со счетом 93:85. 31-летний разыгрывающий с 35 очками в активе стал самым результативным игроком встречи.

Всего за турнир он набрал 203 очка.

Драгич выступает за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами", в лиге он играет с 2008 года. В 2014 году, будучи игроком "Финикса", он был включен в третью символическую сборную звезд НБА и признан самым прогрессирующим игроком лиги. Ранее Драгич заявлял, что Евробаскет-2017 станет для него последним турниром в составе сборной Словении. 

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