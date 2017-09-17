Словенец Горан Драгич признан самым ценным игроком Евробаскета

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СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /ТАСС/. Разыгрывающий защитник сборной Словении Горан Драгич назван самым ценным игроком чемпионата Европы по баскетболу, который завершился в Стамбуле.
Сборная Словении впервые в истории стала чемпионом Европы, обыграв в воскресенье в финале турнира команду Сербии со счетом 93:85. 31-летний разыгрывающий с 35 очками в активе стал самым результативным игроком встречи.
Всего за турнир он набрал 203 очка.
Драгич выступает за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами", в лиге он играет с 2008 года. В 2014 году, будучи игроком "Финикса", он был включен в третью символическую сборную звезд НБА и признан самым прогрессирующим игроком лиги. Ранее Драгич заявлял, что Евробаскет-2017 станет для него последним турниром в составе сборной Словении.