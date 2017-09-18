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Россиянка Касаткина опустилась на одну позицию в рейтинге WTA

Спорт
18 сентября, 7:18 UTC+3 ТАСС

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 18 сентября. Россиянка Дарья Касаткина опустилась с 31-й на 32-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге. Наталья Вихлянцева и Екатерина Александрова потеряли по две строчки в рейтинге и теперь занимают 58-е и 75-е место соответственно. Евгения Родина опустилась на три позиции (94).

Мария Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, также сохранила свое место на 103-й строчке.

В первой десятке рейтинга никаких изменений не произошло.

Рейтинг WTA от 18 сентября:

1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6030 очков,

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5965,

3 (3). Элина Свитолина (Украина) - 5640,

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 5520,

5 (5). Винус Уильямс (США) - 4756,

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) - 4640,

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4520,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4410,

9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) - 3770,

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) - 3502...

19 (19). Елена Веснина (Россия) - 2140...

23 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1945...

32 (31). Дарья Касаткина (Россия) - 1625...

35 (35). Екатерина Макарова (Россия) - 1475...

58 (56). Наталья Вихлянцева (Россия) - 1016...

75 (73). Екатерина Александрова (Россия) - 796...

94 (91). Евгения Родина (Россия) - 667...

103 (103). Мария Шарапова (Россия) - 605.

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