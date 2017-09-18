Голкипер клуба НХЛ "Колорадо" Варламов провел первый матч после травмы

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ТАСС, 18 сентября. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Семен Варламов вернулся к игровой практике и провел первый матч спустя восемь месяцев после травмы и операции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В двусторонней игре, которая ежегодно проводится по завершении тренировочного лагеря перед началом предсезонных матчей, команда Варламова проиграла со счетом 2:6. Голкипер отразил 23 из 28 бросков по своим воротам.
"Я чувствовал себя хорошо, - заявил Варламов. - На тренировках я чувствую себя прекрасно, так что настало время поиграть в настоящих матчах. Понимаю, что мне потребуется время, чтобы приспособиться к игровому ритму, в предсезонных матчах я это исправлю. Здорово снова быть на площадке, для меня сегодня была настоящая игра", - сказал Варламов после игры.
В прошлом сезоне НХЛ Варламов провел 24 матча, в которых одержал шесть побед, в среднем пропуская по 3,38 шайбы за игру при 89,8% отраженных бросков. Голкипер несколько раз пропускал игры из-за травмы паха. В последний раз он выходил на лед 17 января, в конце января Варламов перенес операцию и выбыл до конца сезона.
Варламов является чемпионом мира 2012 года и серебряным призером чемпионата мира 2010 года. В составе сборной России он также играл на Кубке мира 2016 года.