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Футболист Кюрзава подвергся шантажу за видео с высказываниями о тренере сборной Франции

Спорт
18 сентября, 10:50 UTC+3 ТАСС

По данным радиостанции Europe 1, группа неизвестных записала нелицеприятные высказывания Кюрзава о Дидье Дешаме и потребовала €100 тыс. за нераспространение видеозаписи

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Лейвинн Кюрзава

Лейвинн Кюрзава

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 18 сентября. Защитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции по футболу Лейвинн Кюрзава подвергся шантажу со стороны группы неизвестных за видеозапись, содержащую нелицеприятные высказывания игрока в адрес главного тренера национальной команды Дидье Дешама. Об этом сообщает французская радиостанция Europe 1.

По информации источника, во время вечера, который футболист проводил в компании друзей в одном из баров Парижа, игрок позволил себе несколько грубых шуток в адрес Дешама. Его высказывания были сняты на мобильный телефон группой неизвестных, которые позже связались со спортсменом и потребовали от него около €100 тыс. за нераспространение видеозаписи. Отмечается, что Кюрзава сразу обратился в полицию. В настоящий момент по подозрению в шантаже футболиста арестованы пять человек.

Кюрзава выступает за ПСЖ с 2015 года. За это время он провел за парижскую команду 22 матча во всех турнирах, забив в них пять голов. В составе национальной сборной защитник сыграл шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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