Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Директор ХК "Трактор": в тренерском штабе могут произойти изменения после домашней серии

Спорт
18 сентября, 11:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Как рассказал ТАСС Иван Сеничев, речи об отставке главного тренера клуба Анвара Гатиятулина не идет

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты "Трактора"

Хоккеисты "Трактора"

© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. В тренерском штабе челябинского "Трактора" могут произойти изменения после ближайшей домашней серии клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил директор клуба Иван Сеничев.

В 11 матчах КХЛ "Трактор" одержал четыре победы. Клуб идет на десятом месте в Восточной конференции, имея в активе 12 очков. Челябинцам предстоит провести домашнюю серию из пяти матчей, в которой они встретятся с "Сочи", нижнекамским "Нефтехимиком", казанским "Ак Барсом", уфимским "Салаватом Юлаевым" и астанинским "Барысом".

"Сейчас высокая плотность турнирной таблицы: две игры выиграл - ты наверху таблицы, две проиграл - внизу. Для нас сейчас большое значение будет иметь домашняя серия. По подбору игроков команда прибавила по сравнению с прошлым годом. У нас череда травм, но многие игроки уже на подходе", - рассказал Сеничев.

"Не секрет, что у нас не доработал тренерский штаб, - продолжил собеседник ТАСС. - Шесть удалений в десяти первых играх за нарушение численного состава, где такое было? Свои очки мы потеряли на ровном месте. Сезон длинный, нужно делать правильные выводы".

"Думаю, Гатиятулин (Анвар, главный тренер команды - прим. ТАСС) сделает правильные выводы и соберется, но речи, по крайней мере о его отставке, сейчас нет. Я понимаю, что у него есть помощники, которые следят за игроками и нарушением численного состава. Возможно, в тренерском составе есть неразбериха или противоречия", - сказал директор клуба.

"После домашней серии в тренерском штабе могут быть изменения. Разберемся, кто за что отвечает, и почему это происходит. Если так будет продолжаться, то ответственный за это направление должен будет ответить", - заключил Сеничев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
16
Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBC
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: Киев может представить свой проект резолюции по миссии ООН в Донбассе
2
Умер оперный певец Зураб Соткилава
3
Симонян: Соткилава навсегда останется в памяти как человек, преданный футболу
4
Сотрудник ФСБ опроверг задержание Улюкаева в офисе "Роснефти"
5
Россия, скорее всего, не подпишет декларацию США по реформе ООН
6
Четыре человека погибли в массовом ДТП на Кубани
7
Роскачество выявило нарушения в 20% проверенной бутилированной воды
Темы дня
Новости партнеров
Реклама