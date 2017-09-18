Директор ХК "Трактор": в тренерском штабе могут произойти изменения после домашней серии

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. В тренерском штабе челябинского "Трактора" могут произойти изменения после ближайшей домашней серии клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил директор клуба Иван Сеничев.

В 11 матчах КХЛ "Трактор" одержал четыре победы. Клуб идет на десятом месте в Восточной конференции, имея в активе 12 очков. Челябинцам предстоит провести домашнюю серию из пяти матчей, в которой они встретятся с "Сочи", нижнекамским "Нефтехимиком", казанским "Ак Барсом", уфимским "Салаватом Юлаевым" и астанинским "Барысом".

"Сейчас высокая плотность турнирной таблицы: две игры выиграл - ты наверху таблицы, две проиграл - внизу. Для нас сейчас большое значение будет иметь домашняя серия. По подбору игроков команда прибавила по сравнению с прошлым годом. У нас череда травм, но многие игроки уже на подходе", - рассказал Сеничев.

"Не секрет, что у нас не доработал тренерский штаб, - продолжил собеседник ТАСС. - Шесть удалений в десяти первых играх за нарушение численного состава, где такое было? Свои очки мы потеряли на ровном месте. Сезон длинный, нужно делать правильные выводы".

"Думаю, Гатиятулин (Анвар, главный тренер команды - прим. ТАСС) сделает правильные выводы и соберется, но речи, по крайней мере о его отставке, сейчас нет. Я понимаю, что у него есть помощники, которые следят за игроками и нарушением численного состава. Возможно, в тренерском составе есть неразбериха или противоречия", - сказал директор клуба.

"После домашней серии в тренерском штабе могут быть изменения. Разберемся, кто за что отвечает, и почему это происходит. Если так будет продолжаться, то ответственный за это направление должен будет ответить", - заключил Сеничев.