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Пресс-конференция в связи с презентацией новой формы национальных сборных команд России

Спорт
19 сентября, 14:10 UTC+3

В мероприятии участвуют заместитель министра спорта Марина Томилова, а также член президиума Совета по физической культуре и спорту при президенте России Мария Киселева

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Заместитель министра спорта РФ Марина Томилова

Заместитель министра спорта РФ Марина Томилова

© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная презентации новой экипировки для национальных сборных команд России на 2017-2018 годы.

О создании новой спортивной формы рассказывают заместитель министра спорта Марина Томилова, генеральный директор компании Forward Виталий Цыганков, директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов, член президиума Совета по физической культуре и спорту при президенте России Мария Киселева, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин и амбассадор компании Forward Алексей Огурцов. После пресс-конференции состоится показ коллекции экипировки, в котором примут участие известные спортсмены.

С 2003 года компания Forward предоставляет экипировочные комплекты центру спортивной подготовки для 200 команд в 60 видах спорта.

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