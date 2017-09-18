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Футболист "Спартака" Джано Ананидзе вернулся в общую группу после травмы

Спорт
18 сентября, 14:12 UTC+3 ТАСС

Полузащитник сборной Грузии получил повреждение 5 сентября в матче с командой Австрии

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Игрок "Спартака" Джано Ананидзе

Игрок "Спартака" Джано Ананидзе

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 18 сентября. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Джано Ананидзе восстановился после травмы и в понедельник работал на тренировке в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Грузинский футболист получил повреждение во время матча за национальную сборную в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года против команды Австрии (1:1) 5 сентября.

В нынешнем сезоне Джано провел в составе "Спартака" четыре матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

После 10 туров чемпионата России "Спартак" с 13 очками в активе идет на восьмом месте в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые на своем поле примут махачкалинский "Анжи". Матч состоится 23 сентября.

В среду "Спартак" проведет гостевой матч в рамках 1/16 финала Кубка России с краснодарской "Кубанью".

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