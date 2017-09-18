Букмекеры включили умершего специалиста в число претендентов на пост тренера "Бирмингема"

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ТАСС, 18 сентября. Британская букмекерская компания Paddy Power по ошибке включила умершего Уго Эхиогу в число претендентов на должность главного тренера английского футбольного клуба "Бирмингем". Об этом сообщает издание The Guardian.
20 апреля Эхиогу упал в обморок на тренировочной базе "Тоттенхэма" и скончался в больнице на следующий день от остановки сердца. Ему было 44 года.
"Это была чудовищная ошибка, которую мы устранили сразу после ее обнаружения. Приносим свои извинения", - говорится в сообщении пресс-службы букмекерской компании.
В субботу с поста главного тренера команды был уволен Гарри Реднапп. В матче восьмого тура второго по силе дивизиона чемпионата Англии "Бирмингем" со счетом 1:3 уступил "Престону". Это поражение стало для "Бирмингема" пятым подряд. После восьми туров команда набрала четыре очка и занимает 23-е место в турнирной таблице.
Эхиогу три раза за карьеру становился обладателем Кубка английской лиги. Дважды - в составе "Астон Виллы" (1994, 1996), один раз - "Мидлсбро" (2004). После завершения профессиональной карьеры англичанин стал тренером. Его последним местом работы был "Тоттенхэм", где специалист работал с командой игроков не старше 23 лет.