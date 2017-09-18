Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bild: вратарь "Баварии" Нойер сломал ногу

Спорт
18 сентября, 17:59 UTC+3 ТАСС

Голкипер травмировал левую ногу уже во второй раз в нынешнем году

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мануэль Нойер

Мануэль Нойер

© EPA/ARMANDO BABANI

ТАСС, 18 сентября. Голкипер немецкого футбольного клуба "Бавария" Мануэль Нойер получил перелом левой ноги на тренировке и пропустит несколько месяцев. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в клубе.

По информации издания, компьютерная томография показала перелом левой ноги и ему, скорее всего, потребуется операция. Пресс-служба клуба подтверждает, что Нойер травмировал ногу и пропустит ближайший матч с "Шальке", однако о характере травмы не сообщает.

В апреле Нойер получил перелом левой стопы в гостевом матче Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Из-за этой травмы вратарь сборной Германии был вынужден пропустить остаток сезона и не смог принять участия в Кубке конфедераций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
16
Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBC
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран
2
Ракета комплекса "Искандер-М" запущена на максимальную дальность на учениях "Запад-2017"
3
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
4
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
5
В Одессе двое активистов "антимайдана" арестованы по новому обвинению
6
Делегация России на сессии ООН: комиссия по Сирии намеренно вводит мир в заблуждение
7
Хакеры атаковали программу CCleaner
Темы дня
Новости партнеров
Реклама