Bild: вратарь "Баварии" Нойер сломал ногу

ТАСС, 18 сентября. Голкипер немецкого футбольного клуба "Бавария" Мануэль Нойер получил перелом левой ноги на тренировке и пропустит несколько месяцев. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в клубе.

По информации издания, компьютерная томография показала перелом левой ноги и ему, скорее всего, потребуется операция. Пресс-служба клуба подтверждает, что Нойер травмировал ногу и пропустит ближайший матч с "Шальке", однако о характере травмы не сообщает.

В апреле Нойер получил перелом левой стопы в гостевом матче Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Из-за этой травмы вратарь сборной Германии был вынужден пропустить остаток сезона и не смог принять участия в Кубке конфедераций.