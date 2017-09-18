"Ак Барс" разгромил рижское "Динамо" в матче КХЛ

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ТАСС, 18 сентября. Казанский "Ак Барс" обыграл рижское "Динамо" со счетом 7:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Динамо" отличились Дэнни Кристо (13-я минута) и Виталий Павлов (35). За "Ак Барс" шайбы забросили Иржи Секач (6, 28, 60), Роман Абросимов (6), Никита Язков (29), Джастин Азеведо (40) и Артем Лукоянов (54).
"Ак Барс" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 21 очко. "Динамо" занимает 13-ю строчку на Западе с пятью очками.
В следующем матче 20 сентября "Динамо" сыграет в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком", "Ак Барс" - с братиславским "Слованом".