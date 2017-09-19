Олимпийские чемпионы Пхенчхана-2018 получат от государства по 4 млн рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении российским спортсменам, которые завоюют медали XXIII Олимпийских и XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением устанавливается размер денежного вознаграждения российским спортсменам: 4 млн рублей - за золотую медаль, 2,5 млн рублей - за серебряную медаль, 1,7 млн рублей - за бронзовую медаль", - говорится в справке к документу.

Отмечается, что размер установленного вознаграждения соответствует выплатам российским спортсменам - победителям и призерам Олимпиад и Паралимпиад, проходивших в Лондоне (2012), Сочи (2014) и Рио-де-Жанейро (2016).

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля, Паралимпиада - с 9 по 18 марта.