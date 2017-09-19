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"Амур" проиграл "Витязю", потерпев шестое поражение подряд в КХЛ

Спорт
19 сентября, 14:45 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу клуба из Подольска

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ТАСС, 19 сентября. Подольский "Витязь" со счетом 5:3 одержал победу над хабаровским "Амуром" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дубль оформил Станислав Романов (8-я и 19-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Александр Никулин (31), Алексей Макеев (46) и Ессе Манкинен (53). У проигравших отличились Павел Дедунов (3), Вячеслав Ушенин (25) и Ян Коларж (55).

"Витязь" поднялся на восьмое место в таблице Западной Конференции, в активе команды 16 очков в 13 играх. "Амур" потерпел шестое поражение подряд в текущем сезоне КХЛ. Хабаровский клуб занимает 11-е место на Востоке, набрав 11 очков в 12 матчах.

В следующем матче "Витязь" на своем льду примет братиславский "Слован". "Амур" на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо". Обе встречи пройдут 23 сентября.

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