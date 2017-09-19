Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Директор: сотрудничество с РУСАДА станет первым шагом Московского марафона на пути в элиту

Спорт
19 сентября, 15:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам директора марафона Дмитрия Тарасова, на забег, который пройдет 24 сентября, зарегистрировано 28 тысяч участников

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Начатое в 2017 году сотрудничество организаторов Московского марафона с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) станет первым шагом этого забега к получению золотого лейбла Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Об этом сообщил журналистам директор Московского марафона Дмитрий Тарасов.

Московский марафон и РУСАДА в начале сентября заключили договор о сотрудничестве.

"Для нас важным шагом является то, что мы подписали договор с РУСАДА, - заметил Тарасов. - Мы за "чистый" спорт. Это первый шаг, чтобы через 5 лет дойти до золотого лейбла ИААФ, который присваивается самым значимым марафонам".

"На данный момент зарегистрировано 28 тысяч участников, - продолжил Тарасов. - Марафон стартует и финиширует в традиционном месте - Лужниках. В этом году очень хотелось бы побить рекорд марафона, чтобы сильнейшие мужчины выбежали из 2 часов 12 минут. Исходя из состава участников, это вполне по силам".

Призовой фонд Московского марафона, который пройдет 24 сентября, превысит 3 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВФЛА выразила соболезнования родным и близким погибшего ходока Иванова
2
Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока
3
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
4
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организацию
5
Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День первый. Видеотрансляция
6
Песков назвал вопросом двусторонних отношений кредит США для Украины
7
Более 10 сообщений о минировании объектов поступили в экстренные службы Ростова-на-Дону
Темы дня
Новости партнеров
Реклама