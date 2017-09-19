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Законопроект о бесплатном проезде для журналистов, освещающих ЧМ-2018, внесен в Госдуму

Спорт
19 сентября, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Обязательство РФ об обеспечении аккредитованных представителей журналистов правом бесплатного проезда на поездах между городами-организаторами содержится также в Заявочной книге "Россия-2018"

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сенатор Андрей Кутепов внес во вторник на рассмотрение Госдумы проект закона, который устанавливает право бесплатного проезда в дополнительных поездах к местам проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года для аккредитованных журналистов. Документ размещен в думской электронной базе данных.

Согласно пояснительной записке, инициатива подготовлена в целях исполнения поручения вице-премьера Виталия Мутко о предоставлении "права бесплатного проезда железнодорожным транспортом в дополнительных поездах аккредитованным представителям СМИ на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации в пределах нормы мест, утвержденных приказом Минтранса России".

Обязательство РФ об обеспечении аккредитованных представителей журналистов правом бесплатного проезда на поездах между городами-организаторами содержится также в Заявочной книге "Россия-2018".

По словам автора, принятие законопроекта не повлечет за собой увеличение расходов федерального бюджета и будет осуществляться в пределах ассигнований, предусмотренных законом о бюджете на 2018 год.

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