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Девятилетний мальчик погиб на тренировочном занятии академии "Ювентуса" в США

Спорт
20 сентября, 2:09 UTC+3 ТАСС

На юного вратаря упали футбольные ворота

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 сентября. Девятилетний мальчик скончался после того, как на него упала конструкция ворот во время тренировочного занятия в академии футбольного клуба "Ювентус" в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание New York Daily News.

Вратарь Томмазо Серасе зацепился за перекладину ворот и стал раскачиваться, в результате он опрокинул конструкцию на себя - ворота упали юному футболисту на голову. Кроме того, при падении ребенок головой ударился о деревянный пол.

Томмазо был оперативно доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

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