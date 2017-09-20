Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

У игрока клуба НХЛ "Нью-Джерси" Бойла диагностировали лейкемию

Спорт
20 сентября, 3:05 UTC+3 ТАСС

Врачи отмечают, что болезнь на ранней стадии и поддается лечению

Поделиться
Материал из 1 страницы
Брайан Бойл

Брайан Бойл

© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 20 сентября. Врачи диагностировали лейкемию у нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Брайана Бойла. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Болезнь была выявлена после рядового анализа крови, сделанного во время работы тренировочного лагеря клуба. Отмечается, что данная разновидность лейкемии поддается лечению, по словам врача, болезнь находится на ранней стадии.

32-летний Бойл в июле подписал с "Нью-Джерси" двухлетний контракт на сумму $5,5 млн. В прошлом сезоне он выступал за "Тампу" и "Торонто", в 75 матчах он набрал 25 (13 шайб + 12 передач) очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Защита суверенитета под аккомпанемент угрозы уничтожения КНДР: Трамп выступил в ООН
3
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ
4
Apple выпустила новую операционную систему iOS 11 для iPad и iPhone
5
Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечества
6
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама