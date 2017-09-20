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Балахничев: говорить о коррупции в отношении денежных переводов Бубки наивно

Спорт
20 сентября, 11:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Французская газета Le Monde утверждает, что Бубка перечислил $45 тысяч на счет офшорной компании New Mills Investments Ltd, бенефициаром которой является Балахничев

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Валентин Балахничев

Валентин Балахничев

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Наивно говорить о коррупции в отношении члена Международного олимпийского комитета (МОК) Сергея Бубки, он переводил деньги для развития серии легкоатлетических турниров "Звезды шеста". Об этом ТАСС сообщил бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Сергей Балахничев.

Французская газета Le Monde утверждает, что Бубка перечислил $45 тысяч на счет офшорной компании New Mills Investments Ltd, бенефициаром которой является Балахничев. По данным издания, также с данного счета был осуществлен перевод аналогичной суммы на счет компании, принадлежащей сыну бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака.

"Это были наши с Сергеем Бубкой собственные проекты в связи с развитием серии турниров "Звезды шеста", которые он проводил в Донецке, - сказал Балахничев. - Мы хотели такую серию проводить как в России, так и в остальных странах СНГ и Европе. Говорить о какой-то коррупции в связи с 2016 годом (с Олимпийскими играми) достаточно наивно".

В феврале 2015 года Балахничев ушел в отставку с поста президента ВФЛА после серии положительных допинг-проб российских легкоатлетов. В январе прошлого года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева от обязанностей казначея организации. Его признали виновным в том, что он решил не привлекать к ответственности за употребление допинга легкоатлетку Лидию Шобухову, если она заплатит за его молчание, и за то, что он не сообщил о переводе Шобуховой денег бывшему старшему тренеру сборной России по группе выносливости Алексею Мельникову. Также Балахничеву было поставлено в вину то, что он не предпринял действий по недопущений Шобуховой к участию в Олимпиаде 2012 года и Чикагском марафоне 2012 года.

В августе 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе пожизненную дисквалификацию Балахничева, наложенную на него ИААФ в январе 2016 года. Также CAS оставил в силе пожизненное наказание сына Диака.

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