ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Регулирование трансферного окна в мировом футболе требует конструктивных решений. Такое мнение во время вступительного слова на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

В среду в Женеве проходит внеочередной конгресс УЕФА.

"Мы все - ФИФА, УЕФА, лиги, клубы - ответственны за то, чтобы трансферная система работала правильно. За летнее окно мы наблюдали существенный рост затрат - расходы увеличились на €1 млрд. Это не обязательно отрицательный фактор, в большей степени это вопрос распределения. В то же время мы увидели, что отчисления агентам возрастают, а компенсации за доморощенных игроков только падают", - отметил Инфантино.

"Регулирование трансферного окна требует конструктивных решений. Этот вопрос на поверхности, но в последнее время по существу он не рассматривался", - добавил президент ФИФА.