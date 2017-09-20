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ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Регулирование трансферного окна в мировом футболе требует конструктивных решений. Такое мнение во время вступительного слова на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
В среду в Женеве проходит внеочередной конгресс УЕФА.
"Мы все - ФИФА, УЕФА, лиги, клубы - ответственны за то, чтобы трансферная система работала правильно. За летнее окно мы наблюдали существенный рост затрат - расходы увеличились на €1 млрд. Это не обязательно отрицательный фактор, в большей степени это вопрос распределения. В то же время мы увидели, что отчисления агентам возрастают, а компенсации за доморощенных игроков только падают", - отметил Инфантино.
"Регулирование трансферного окна требует конструктивных решений. Этот вопрос на поверхности, но в последнее время по существу он не рассматривался", - добавил президент ФИФА.