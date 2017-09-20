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DM: ФИФА может запретить "Челси" регистрировать новых игроков

Спорт
20 сентября, 11:42 UTC+3 ТАСС

Организация начала расследование, связанное с поведением "Челси" в подписании иностранных футболистов в возрасте до 18 лет

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ТАСС, 20 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) подозревает английский "Челси" в нарушении регламента при заявке несовершеннолетних игроков, в связи с чем клубу может быть запрещено регистрировать новых футболистов в трансферное окно. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

ФИФА начала расследование, связанное с поведением "Челси" в подписании иностранных футболистов в возрасте до 18 лет. Представитель организации отказался от комментариев, так как сейчас проводится расследование возможных нарушений.

В "Челси" отрицают все подозрения в нарушении регламента. "Футбольный клуб "Челси" соответствует всем правилам и уставу ФИФА в вопросе подписания молодых футболистов", - заявили в клубе.

ФИФА уже в третий раз за последние восемь лет подозревает "Челси" в нарушении правил о подписании несовершеннолетних футболистов. В 2009 году ФИФА запретила "Челси" регистрировать новых игроков в течение двух трансферных периодов из-за перехода в клуб Гаэлья Какута в 2007 году из французского "Ланса". Позднее лондонцы выиграли апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS). В прошлом году ФИФА расследовала переход Бертрана Траоре в "Челси", после того, как появились фотографии, где он играет за команду, несмотря на то, что ему было 16 лет и он не получил международного разрешения на работу.

Ранее за аналогичные действия была наказана "Барселона". Из-за нарушений со стороны клуба и Королевской футбольной федерации Испании при международных трансферах и правовой регистрации несовершеннолетних легионеров каталонцам было запрещено приобретать футболистов до января 2016 года. В январе 2016 года ФИФА из-за таких же нарушений запретила регистрировать новых игроков мадридским "Реалу" и "Атлетико". Позднее CAS удовлетворил апелляцию "Реал" и клуб смог покупать футболистов летом 2017 года, апелляция "Атлетико" была отклонена и клуб не может регистрировать новых игроков до января 2018 года.

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