Представители туринского "Ювентуса" и лондонского "Арсенала" вошли в состав исполкома УЕФА

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ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Исполнительный директор лондонского "Арсенала" Иван Газидис и президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли представят Ассоциацию европейских клубов (АЕК) в исполнительном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такое решение было принято на конгрессе УЕФА в Женеве.
"Я поздравляю Аньелли и Газидиса с этим решением. Ваша работа начнется уже сегодня на заседании исполкома в штаб- квартире УЕФА", - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
Заседание исполкома УЕФА пройдет в среду во второй половине дня. Исполком, в частности, должен определить места проведения финалов еврокубков 2019 года.