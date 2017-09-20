Представитель Ассоциации европейских футбольных лиг получит место в исполкоме УЕФА

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ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ассоциация европейских футбольных лиг (ЕПФЛ) будет представлена одним кандидатом в исполнительном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций. Соответствующая поправка в устав УЕФА была утверждена конгрессом организации.
"Впервые эта мера будет принята на конгрессе УЕФА в Братиславе в следующем году. Мандат будет действовать четыре года, однако первый будет действовать до следующего выборного конгресса в 2021 году", - сказал на конгрессе директор по правовым вопросам УЕФА Аласдер Белл.
"Таким образом, мы можем подписать новый меморандум о взаимопонимании между УЕФА и ЕПФЛ", - заключил президент УЕФА Александер Чеферин.
ЕПФЛ, согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному УЕФА и ЕПФЛ в 2012 году, является единственной организацией, представляющей интересы европейских профессиональных футбольных лиг на европейском уровне.