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Представитель Ассоциации европейских футбольных лиг получит место в исполкоме УЕФА

Спорт
20 сентября, 11:55 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 20, сентября. /ТАСС

ЕПФЛ является единственной организацией, представляющей интересы европейских профессиональных футбольных лиг на европейском уровне

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ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ассоциация европейских футбольных лиг (ЕПФЛ) будет представлена одним кандидатом в исполнительном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций. Соответствующая поправка в устав УЕФА была утверждена конгрессом организации.

"Впервые эта мера будет принята на конгрессе УЕФА в Братиславе в следующем году. Мандат будет действовать четыре года, однако первый будет действовать до следующего выборного конгресса в 2021 году", - сказал на конгрессе директор по правовым вопросам УЕФА Аласдер Белл.

"Таким образом, мы можем подписать новый меморандум о взаимопонимании между УЕФА и ЕПФЛ", - заключил президент УЕФА Александер Чеферин.

ЕПФЛ, согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному УЕФА и ЕПФЛ в 2012 году, является единственной организацией, представляющей интересы европейских профессиональных футбольных лиг на европейском уровне.

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