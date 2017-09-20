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ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Очередной конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2019 году пройдет 7 февраля в Риме. Об этом на внеочередном конгресса УЕФА в среду сообщил президент организации Александер Чеферин.
"Очередной конгресс УЕФА в 2019 году пройдет 7 февраля в Риме", - объявил Чеферин.
Ближайший очередной конгресс УЕФА пройдет 26 февраля 2018 года в Братиславе.