Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу

20 и 21 сентября стартовали матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы премьер-лиги. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе. ТАСС рассказывает о командах, которые не ограничивались сенсациями в осенних стадиях, а добирались до решающих матчей.

Сезон-2003/04. Победа "Терека"

"Терек" стал первой командой, которой удалось выиграть Кубок России, будучи командой первого дивизиона. В то время каждый раунд состоял из двух матчей, поэтому случайным успех грозненцев не назовешь. "Терек" прошел "Черноморец" и "Кубань", по разу выиграв и сыграв вничью. В первом матче четвертьфинала "Терек" проиграл в Волгограде "Ротору" со счетом 0:2, однако в Пятигорске добился необходимой победы - 3:0. С соперником по полуфиналу грозненцам во многом повезло - по всем раскладам им должен был быть "Локомотив", но железнодорожники неожиданно проиграли "Шиннику".

В финале однозначным фаворитом были "Крылья Советов", для которых тот сезон был лучшим в истории клуба - самарцы выбили из Кубка "Зенит" и ЦСКА, а осенью взяли бронзу чемпионата. Решающий мяч забил форвард "Терека" Андрей Федьков в компенсированное ко второму тайму время. В том же сезоне форвард наколотил 38 мячей в первом дивизионе, установив до сих пор не превзойденный рекорд.

Осенью того же года "Терек" не только поднялся в премьер-лигу, но и дебютировал в еврокубках. В первом круге грозненцы уступили швейцарскому "Базелю" (1:1 в Москве и 0:2 на выезде).

Сезон-2004/05. "Химки" в финале

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В следующем сезоне до финала дошел еще один представитель первого дивизиона - "Химки". И если "Терек" был безоговорочным лидером турнира, то подмосковный клуб ходил в середняках. Исходя из этого, путь к финалу, на котором подмосковная команда проходила "Рубин", "Аланию", "Торпедо" и "Амкар", таким уж легким не назовешь. В решающем матче "Химкам" противостоял ЦСКА, за полторы недели до этого выигравший первый для России Кубок УЕФА. Встреча на "Локомотиве" завершилась минимальной победой армейцев со счетом 1:0 благодаря голу Юрия Жиркова. В том году ЦСКА еще и стал чемпионом страны. А "Химкам" для выхода в премьер-лигу потребовалось еще полтора года.

Сезон-2009/10. "Сибирь" в финале

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Сибиряки начали кубковое восхождение командой первого дивизиона, а в весенних стадиях представляли уже премьер-лигу. В четвертьфинале "Сибирь" разгромила "Луч-Энергию" (3:0), а в полуфинале благодаря хет-трику Алексея Медведева с тем же счетом - "Аланию". С соперником по финалу, который прошел в Ростове-на-Дону, сибирякам могло повезти и больше - "Амкар" лишь в серии послематчевых пенальти уступил "Зениту". В итоге трофей отправился в Санкт-Петербург благодаря скромной победе со счетом 1:0 и голу Романа Широкова с 11-метрового.

Тем не менее "Сибирь", которой руководил сделавший себе имя в белорусском БАТЭ тренер Игорь Криушенко, получила путевку в квалификацию Лиги Европы, так как "Зенит" уже отобрался в Лигу чемпионов. Новосибирск стал самым восточным городом, когда-либо принимавшим матч еврокубка, а "Сибирь" даже прошла кипрский "Аполлон" и обыграла дома голландский ПСВ. На выезде, правда, уступила 0:5. Неудачно для сибиряков закончился и национальный чемпионат - команда вылетела из премьер-лиги в первый же сезон и больше там не появлялась.

Сезон-2010/11. "Алания" в финале

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"Алания", в отличие от "Сибири", начала выступление в Кубке командой премьер-лиги, а в финале играла уже как представитель первого дивизиона. Владикавказцы стали уникальным финалистом, не одержав за весь турнир ни одной победы в основное время. "Алания" последовательно прошла "КАМАЗ", "Горняк" и "Ростов", заканчивая основное и дополнительное время со счетом 0:0 и выигрывая по пенальти. Победа над "Сатурном" в четвертьфинале была технической - зимой подмосковная команда прекратила существование. В весенней части президентом "Алании" стал Валерий Газзаев, а его сын Владимир - главным тренером.

В финале, который принял Ярославль, "Алания" уступила ЦСКА со счетом 1:2. Этот трофей стал первым из семи с армейцами для главного тренера Леонида Слуцкого. Как и "Зенит" годом ранее, ЦСКА уже обеспечил себе участие в Лиге чемпионов, поэтому "Алания" отправилась в отбор Лиги Европы. В третьем квалификационном раунде владикавказцы в серии пенальти прошли казахстанский "Актобе" (оба матча завершились со счетом 1:1), а в раунде плей-офф уступили турецкому "Бешикташу" (0:3 в Стамбуле и 2:0 во Владикавказе).​

Олег Кошелев