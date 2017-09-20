Немец Ланге утвержден на посту главного тренера женской сборной России по баскетболу

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ТАСС, 20 сентября. Немец Олаф Ланге назначен на пост главного тренера женской сборной России по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
Данное решение было принято в ходе заседания исполкома РФБ. Кроме того, президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о готовности Сергея Базаревича продолжать работу с мужской сборной России. Было постановлено утвердить его кандидатуру на должность главного тренера сборной России.
Также были утверждены кандидатуры старших тренеров женских резервных команд. Александр Ковалев возглавил сборную среди баскетболисток до 20 лет. Елена Александрова стала старшим тренером сборной, в которой выступают игроки не старше 6 лет.
Ланге является главным тренером женского УГМК, который он возглавил осенью 2012 год. В первый же сезон под его руководством екатеринбургский клуб выиграл Евролигу. Всего немец с УГМК пять раз выиграл чемпионат России, три раза Кубок страны, дважды Евролигу и один раз Суперкубок Европы.