Донской проиграл Соузе и не вышел во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Каррера: между футболистами и тренерами "Спартака" никогда не было недопониманияСпорт 20 сентября, 21:43
Киев не продлевает закон о статусе Донбасса, вопрос могут перенести в нормандский форматМеждународная панорама 20 сентября, 21:31
ФРС США оставила базовую процентную ставку на прежнем уровнеЭкономика и бизнес 20 сентября, 21:13
Глава ФИФА: рост стоимости трансферов в футболе превращает их в крысиные бегаСпорт 20 сентября, 21:10
Фонд Ди Каприо выделит $20 млн на природоохранную деятельностьОбщество 20 сентября, 21:04
В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясенияПроисшествия 20 сентября, 20:56
Два мяча Промеса помогли "Спартаку" обыграть "Кубань" в матче 1/16 финала Кубка РоссииСпорт 20 сентября, 20:53
Марку с изображением Марины Цветаевой выпустят к 125-летию поэтессыКультура 20 сентября, 20:48
Тренер ЦСКА Гончаренко не жалеет о решении выпустить на матч Кубка России резервистовСпорт 20 сентября, 20:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 сентября. Россиянин Евгений Донской проиграл португальцу Жуану Соузе в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТP) в Санкт- Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:3 в пользу португальца. Матч продолжался 1 час 39 минут. Во втором круге Соуза встретится с французом Жо-Вильфридом Цонга, "посеянным" на турнире под вторым номером.
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.
Соревнования завершатся 24 сентября.