Донской проиграл Соузе и не вышел во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 20 сентября. Россиянин Евгений Донской проиграл португальцу Жуану Соузе в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТP) в Санкт- Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:3 в пользу португальца. Матч продолжался 1 час 39 минут. Во втором круге Соуза встретится с французом Жо-Вильфридом Цонга, "посеянным" на турнире под вторым номером.

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.

Соревнования завершатся 24 сентября.