"Нефтехимик" победил рижское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 20 сентября. Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл рижское "Динамо" со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Отличились Павел Куликов (15-я минута) и Павел Здунов (36).
"Нефтехимик" занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 21 очко. "Динамо" занимает 13-ю строчку в Западной конференции с пятью очками. "Динамо" потерпело 10-е поражение подряд.
В следующем матче 22 сентября "Нефтехимик" сыграет в гостях с челябинским "Трактором". "Динамо" 25 сентября примет пекинский "Куньлунь".