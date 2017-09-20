"Нефтехимик" победил рижское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 20 сентября. Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл рижское "Динамо" со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отличились Павел Куликов (15-я минута) и Павел Здунов (36).

"Нефтехимик" занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 21 очко. "Динамо" занимает 13-ю строчку в Западной конференции с пятью очками. "Динамо" потерпело 10-е поражение подряд.

В следующем матче 22 сентября "Нефтехимик" сыграет в гостях с челябинским "Трактором". "Динамо" 25 сентября примет пекинский "Куньлунь".