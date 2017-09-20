"Ак Барс" победил "Слован" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 20 сентября. Казанский "Ак Барс" обыграл братиславский "Слован" со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Слована" отличились Юрай Микуш (19-я минута), Симон Деспре (25), Радек Смоленяк (47). За "Ак Барс" шайбы забросили Джастин Азеведо (6, 44), Михаил Глухов (25), Иржи Секач (31, 51), Дмитрий Архипов (43).

"Ак Барс" лидирует в Восточной конференции с 24 очками. "Слован" занимает 11-е место в Западной конференции (12).

В следующем матче 22 сентября "Ак Барс" сыграет в гостях с тольяттинской "Ладой". "Слован" 23 сентября встретится на выезде с подольским "Витязем".